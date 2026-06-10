Mahdia | 8 nids de la tortue Caouanne répertoriés à la plage d’El Ghedhabna

Dans le cadre du suivi de la saison de nidification 2026, pas moins de 8 nids de la tortue marine Caouanne (Caretta caretta) ont été officiellement répertoriés dans la zone d’El Ghedhabna, située dans le gouvernorat de Mahdia.

Ce bilan , arrêté au 9 juin 2026, a été annoncé par l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM), en affirmant que ces chiffres témoignent de l’importance écologique de cette plage tunisienne, devenue un site d’observation et de protection privilégié pour cette espèce menacée.

L’INSTM affirme ainsi que la plage d’El Ghedhabna confirme son statut de sanctuaire pour la reproduction des tortues marines en Méditerranée, ajoutant que les équipes scientifiques et les bénévoles sur place restent mobilisés pour assurer la protection de ces nids contre les nuisances et le braconnage, en attendant les futures éclosions.

Le saviez-vous ? La tortue Caretta caretta est une espèce protégée. Chaque nid fait l’objet d’un suivi rigoureux pour garantir le retour à la mer des précieux nouveau-nés d’ici la fin de l’été.

Y. N.