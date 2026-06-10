Sixième édition du Lab Innova pour les startups tunisiennes

L’Agence italienne pour le commerce international (ITA) a renforcé son soutien à l’écosystème d’innovation tunisien avec la sixième édition de «Lab Innova pour les startups tunisiennes», lancée le 8 juin 2026 à Tunis, dans le cadre du projet «Lab Innova pour l’Afrique Luca Attanasio».

Cette initiative, qui se déroule jusqu’au 12 juin à l’hôtel The Nine Lifestyle Experience, est promue par le Bureau de formation aux entreprises de l’ITA, en collaboration avec la section commerciale de l’ambassade d’Italie.

Le programme a été inauguré par l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, en présence de Sami Ghazeli, directeur du département de l’économie numérique au ministère de la Technologie et des Communications.

L’édition 2026 s’adresse aux startups tunisiennes à fort potentiel, actives dans les domaines de l’innovation et des technologies numériques. Son objectif est de renforcer leurs compétences managériales, de faciliter leur accès aux marchés internationaux et de consolider leurs liens avec l’écosystème entrepreneurial italien et européen.

L’appel à candidatures ciblait les startups opérant dans des secteurs jugés stratégiques pour la transformation productive de la Tunisie : agritech, big data, blockchain, cybersécurité, énergie, fintech, greentech, intelligence artificielle, TIC, Internet des objets, medtech, mobilité, applications textiles et solutions mécaniques pour des secteurs tels que l’automobile et l’aéronautique.

Cette année, le thème central est axé sur les technologies appliquées au secteur textile et de la mode, un secteur de coopération industrielle traditionnelle entre l’Italie et la Tunisie.

Selon l’ITA, le ministère de la Technologie et des Communications et plusieurs pôles technologiques, dont El Ghazala à Tunis, Novation City à Sousse et l’Écoparc de Borj Cedria, ont contribué à cette annonce.

La formation sera dispensée par des professeurs de l’ITA et comprendra une phase théorique à Tunis, suivie d’un voyage d’études en Italie prévu en octobre.

Au programme : des activités à Rome et des visites d’entreprises innovantes et de sociétés du secteur des TIC à Rome et à Naples.

Lancé en 2019, Lab Innova for Africa est un programme de formation en management proposé par l’ITA. Il s’adresse, selon les pays participants, aux secteurs de l’agroalimentaire et des TIC. Les différentes éditions ont impliqué de nombreux pays africains et formé plus de 800 entreprises sur le continent.

En Tunisie, le programme a déjà organisé cinq éditions dédiées aux startups.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une revitalisation du partenariat économique entre Rome et Tunis, notamment en vue du Forum entrepreneurial Italie-Tunisie, qui se tiendra les 24 et 25 juin 2026 à Tunis. Organisé par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE), en collaboration avec les autorités tunisiennes et les ambassades respectives, le Forum portera sur le commerce, l’investissement, la transition énergétique et numérique, l’industrie de pointe, l’innovation et les infrastructures.

La Tunisie demeure un partenaire économique clé pour l’Italie en Méditerranée et dans le cadre du plan Mattei. Selon les données publiées par l’ICE, les échanges bilatéraux ont atteint 6,5 milliards d’euros en 2025, dont 3,4 milliards d’euros d’exportations italiennes. L’Italie est le deuxième marché d’exportation de la Tunisie et son deuxième fournisseur ; des centaines d’entreprises italiennes y sont déjà implantées.

Cette nouvelle édition de Lab Innova confirme ainsi l’engagement de l’Italie à privilégier non seulement la consolidation des chaînes d’approvisionnement industrielles, mais aussi la formation, l’innovation et le capital humain.

Pour Tunis, ce programme constitue un tremplin vers les réseaux, l’expertise et les marchés européens ; pour Rome, il représente un outil de coopération économique visant à consolider un partenariat productif stable sur les deux rives de la Méditerranée.

D’après Ansa.