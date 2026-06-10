Tunis | Un père exploitait son fils mineur dans le trafic de drogue !

Un réseau de trafic de stupéfiants et d’exploitation d’un mineur par son père a été démantelé à El Omrane, suite à une affaire de violence conjugale.

Alertée par l’épouse du suspect principal, la police judiciaire a perquisitionné le domicile familial, ce qui a permis l’arrestation du chef de réseau, de son frère, d’un complice et d’une jeune fille recherchée par la justice, annonce Mosaïque FM, ce mercredi 10 juin 2026.

Les investigations ont révélé une circonstance aggravante : le suspect principal du réseau, âgé d’une cinquantaine d’années, utilisait son fils mineur pour transporter la drogue et effectuer les livraisons afin de détourner les soupçons.

La police a par ailleurs saisi d’importantes quantités de drogue, d’alcool de contrebande et d’argent liquide de source inconnue, et le ministère public a ordonné la mise en détention de l’ensemble des suspects pour trafic de drogue, traite d’êtres humains et violences volontaires.

Y. N.