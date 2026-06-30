Accident mortel à Sousse | Le chauffeur de taxi collectif en garde à vue

​Le chauffeur du taxi collectif à l’origine du tragique accident de la route survenu dimanche dernier à Sousse a été arrêté et placé en garde à vue.

Selon une source citée par Jawhara FM, cette mesure a été prise afin de poursuivre les procédures judiciaires nécessaires à son encontre, sachant que ce drame a coûté la vie à une femme, décédée sur le coup, et a fait deux autres blessés.

Pour rappel le drame s’est produit lorsque le conducteur du véhicule de transport collectif a perdu le contrôle des freins, entraînant un dérapage fatal.

Les deux blessés ont été admis à l’hôpital régional, où leur état stable est dit stable, selon la même source.

Y. N.