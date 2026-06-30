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Trafic de métaux | 22 ans de prison pour Habib Haouas

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30 juin 202630 juin 2026
Trafic de métaux | 22 ans de prison pour Habib Haouas

Tard dans la soirée du lundi 29 juin 2026, la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière du Tribunal de première instance de Tunis a condamné l’homme d’affaires Habib Haouas — actif dans le secteur du recyclage et de l’exportation de métaux — à 22 ans de prison ; d’autres prévenus dans cette affaire ont écopé de peines de 24 ans d’emprisonnement.

Selon Mosaique FM, l’affaire porte sur des accusations de corruption liées à la collecte, au recyclage et à l’exportation de cuivre et d’autres métaux.

Les chefs d’accusation retenus contre l’homme d’affaires incluent la constitution d’une entente criminelle en vue de blanchir de l’argent en exploitant les infrastructures liées à ses activités professionnelles, des infractions aux réglementations douanières et de change et l’évasion fiscale.

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