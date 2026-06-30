Hammam Ghezèze | Campagne contre l’occupation illégale des plages

Une campagne contre l’occupation illégale du domaine public maritime a été menée par la garde nationale de Hammam Ghezèze et les services municipaux et l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal)

Menées que les plages d’Ezzahra, Hammam El Jebli et Hammam Ghezaz ville, ces opérations ont permis la saisie d’équipements et le démantèlement d’installations, notamment des tentes anarchiques qui ont été retirées, indique un communiqué de l’Apal.

Les contrevenants ont été rappelés à l’ordre quant à la nécessité absolue de respecter les lois et réglementations en vigueur, ajoute encore la même source, en soulignant que ces campagnes de contrôle se poursuivront de manière périodique et intensive tout au long de la saison estivale afin de dissuader toute infraction et de préserver le littoral.