Menace sur la sécurité pharmaceutique et sanitaire en Tunisie

Dans un communiqué publié mardi 30 juin 2026, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (Cnop) de Tunisie a averti que l’accumulation de problèmes financiers entre les professionnels de santé du secteur privé et la Caisse nationale d’assurance-maladie (Cnam) menace la sécurité pharmaceutique et sanitaire des citoyens.

Le Conseil a souligné la gravité de la crise que traverse le secteur privé de la santé dans ses relations avec la Cnam. Ils ont précisé que cet avertissement fait suite à une escalade annoncée par des instances professionnelles — notamment le Syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (Spot), qui a menacé de cesser de travailler avec le système de la Cnam à partir du 1er juillet, ainsi qu’à l’appel du Syndicat tunisien des biologistes libéraux (STBF) à tenir une assemblée générale pour traiter la crise liée au recouvrement des impayés dus aux laboratoires.

Dans le même communiqué, l’Ordre des pharmaciens a indiqué que le président de son conseil, Mustapha Laroussi, avait tenu une réunion d’urgence avec les responsables du Spot, du STBF et de la Chambre syndicale nationale des pharmaciens grossistes répartiteurs (CSNPGR) afin de discuter des répercussions de la crise.

Au cours de cette réunion, il a été souligné que le retard persistant dans le règlement des sommes dues aux acteurs du secteur des services pharmaceutiques et biologiques a entraîné de graves difficultés financières pour ces derniers.

Les participants ont averti que la persistance de cette situation risquait de perturber la distribution pharmaceutique en gros, menaçant ainsi la continuité de la chaîne de soins et compromettant le droit des patients à accéder aux soins médicaux.

Les instances professionnelles ont appelé toutes les parties concernées à intervenir d’urgence, à assumer leurs responsabilités et à prendre des mesures pour assurer la continuité des services de santé et éviter la paralysie du secteur.

Le Cnop a également annoncé la création d’une cellule de crise, qui siégera en permanence afin de suivre l’évolution de la situation, d’évaluer les progrès réalisés dans la résolution du problème et de coordonner les actions futures de manière à préserver le système de santé et à protéger les intérêts des patients.