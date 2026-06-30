Concours de la neuvième | Inscription au service SMS dès demain

Le ministère de l’Éducation a annoncé le lancement officiel du service d’inscription par SMS pour l’obtention des résultats du concours de la 9e année, pour la session 2026.
Destiné aux abonnés des trois opérateurs téléphoniques (Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange), ce service est proposé au tarif de 950 millimes et les candidats intéressés peuvent s’inscrire à partir du mercredi 1er juillet 2026, à 10h, en envoyant un SMS au numéro unique 85005 selon le format suivant: NEUF [Espace] Numéro d’inscription à l’examen
A noter que le numéro d’inscription doit être composé de six (06) chiffres, conformément à la convocation officielle du candidat, rappelle le ministère.
Y. N.
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