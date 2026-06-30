Concours de la neuvième | Inscription au service SMS dès demain

​Le ministère de l’Éducation a annoncé le lancement officiel du service d’inscription par SMS pour l’obtention des résultats du concours de la 9e année, pour la session 2026.

​Destiné aux abonnés des trois opérateurs téléphoniques (Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange), ce service est proposé au tarif de 950 millimes et les candidats intéressés peuvent s’inscrire à partir du mercredi 1er juillet 2026, à 10h, en envoyant un SMS au numéro unique 85005 selon le format suivant: ​NEUF [Espace] Numéro d’inscription à l’examen

A noter que le numéro d’inscription doit être composé de six (06) chiffres, conformément à la convocation officielle du candidat, rappelle le ministère.

Y. N.