Affaire de la municipalité de Carthage | Refus de libération pour Zied El-Heni

Les demandes de libération du journaliste Zied El-Heni et d’anciens responsables de la municipalité de Carthage ont toutes été rejtées, ce mardi 30 juin 2026.

Ces demandes ont été rejetées par la Chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis qui a par ailleurs décidé de reporter le procès à une date ultérieure, indique Mosaïque FM, en citant une source proche du dossier.

Pour rappel, Zied El-Heni est poursuivi pour des soupçons d’abus de fonction et de préjudicie causés à l’administration durant la période où il était à la tête du conseil municipal de Carthage. Les quatres anciens responsables sont accusés des mêmes faits dans cette affaire..

Y. N.