‘‘Chahla et ses frères’’ | L’homme est un loup pour la femme

Les péripéties de Chahla, personnage principal de ce roman, sont loin d’être un voyage paisible, et les lois qui protègent la citoyenne n’empêchent la violence sexuelle et sociale qu’elle subit. Ahmed Mahfoudh mêle, dans son récit, faits réels et fictions, tente d’exorciser les démons d’une société tunisienne aux contrastes vivaces, Son roman est un appel à la vigilance.

Tahar Bekri

Comment qualifier ce roman ? Roman social ? Roman sociologique ? Les deux, peut-être, tant la fiction ici colle à la réalité avec moultes détails, regards précis, références et autres allusions à des programmes sociaux que l’auteur rappelle dans un souci comparatif dans l’histoire du pays, comme s’il s’agissait de faire un constat de l’état actuel des lieux.

La réalité rurale est en confrontation avec celle de la ville. La ville-jungle, écrit-il, la ville-ogresse où les êtres sont des proies faciles, pour ceux qui ont la vie difficile. Combat perdu d’avance, qui écrase les démunis.

Des accents féministes

C’est dans ce cadre, qu’Ahmed Mahfoudh place l’héroïne de son nouveau roman, Chahla. Jeune villageoise de la campagne kairouanaise, est en lutte contre le pouvoir des mâles, de la société machiste. Celui de son père, de ses frères qui veulent l’empêcher de poursuivre ses études, la soumettre à travailler comme domestique chez des familles aisées.

Avec des accents féministes, le roman relate la tragédie d’une jeune fille aux origines modestes, qui quitte son village contre le gré des siens pour s’affranchir de la condition à laquelle elle est destinée. Pleine d’ambitions et de rêves.

Il y a des références à Albert Camus et à son ‘‘Homme révolté’’, à Bchira Ben Mrad, à Gisèle Halimi, à des voix de femmes qui s’élèvent, qui se battent. Ce sont des modèles de lecture pour la jeune lycéenne qui refuse le sort qu’on veut lui imposer, la volonté de s’en sortir aidant, le désir d’échapper au couvercle qui étouffe. Mais s’émanciper a un prix, s’affermir a un sacrifice sous la domination masculine, vis-à-vis de la femme, qu’elle soit de la campagne ou de la ville d’ailleurs.

Violence sociale et bestialité masculine

Chahla arrive dans la capitale pour commencer des études supérieures juridiques, avec la complicité et le soutien d’une modeste cousine. Entre rêves amoureux et conquêtes d’une vie plus libre, plus ouverte, les joies sont contrariées.par des déboires cruels. L’homme reste un loup pour la femme, pourrait-on écrire. Mais qui incriminer ? Quoi condamner ? L’indigence ? La violence sociale ? La bestialité masculine ?

Ce roman est écrit à rebours de l’image positive véhiculée sur l’émancipation des femmes en Tunisie, pays doté des lois les plus progressistes du Monde arabe, il y a donc comme une inquiétude sur la régression qui menace les acquis, l’émancipation depuis la révolution et que l’auteur désigne nommément dans son texte. La pesanteur sociale a la vie dure ! La prise de pouvoir conservateur et rigoriste s’emploie à détruire le socle.

Les péripéties de Chahla sont loin d’être un voyage paisible, et les lois qui la protègent comme citoyenne n’empêchent la violence sexuelle qu’elle subit, ni l’abus. Ahmed Mahfoudh mêle, dans ce roman, faits réels et fictions, tente d’exorciser les démons d’une société aux contrastes, vivaces, Il écrit un livre comme un appel à la vigilance.

Constat d’échec certes, mais contexte dans lequel Chahla, malgré son drame et son retour, vaincue au village, décide de revenir en ville se battre pour se réaliser.

‘‘Chahla et ses frères’’, roman de Ahmed Mahfoudh, Editions Arabesques, 172p., Tunis 2026, 271 pages, 20 DT.