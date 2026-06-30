Tunis | Verdict dans l’affaire visant l’homme d’affaires Habib Houas

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire visant l’homme d’affaires Habib Houas.
Ce dernier a été condamné à une peine de 22 ans de prison ferme pour corruption, évasion fiscale et pour des infractions douanières ainsi que pour blanchiment d’argent.
Ces accusations sont notamment liées à des activités de collecte, de recyclage et d’exportation de cuivre et d’autres métaux et touchent également deux autres suspects ayant écopé chacun d’une peine de 24 ans.
Y. N.
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