Météo | Cellules orageuses et pluies localement intenses cette nuit

Des cellules orageuses accompagnées de pluies localement abondantes sont attendues pour cette nuit, notamment sur le Nord, le Centre et localement le Sud du pays.

Le ciel se dégagera progressivement durant la nuit avec l’apparition de nuages passagers sur l’ensemble des régions, précise l’Institut national de la météorologie (INM), en annonçant également des vents forts près des côtes nord, et faible à modéré ailleurs.

Pour les températures, l’INM prévoir des nocturnes variant entre 25°C et 30°C et qui atteindront 33°C sur le sud-ouest du pays.

Y. N.