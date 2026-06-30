Tunisie | 14 sociétés étrangères vont étendre leurs activités

Jalel Tebib, responsable par intérim de la Tunisian Investment Authority (TIA) et directeur général de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (APIE) , a déclaré que la Tunisie continue de susciter l’intérêt des investisseurs étrangers, ce dont témoignent divers chiffres et indicateurs, notamment une augmentation de 30 % du volume des investissements directs étrangers et d’importants investissements d’entreprises étrangères en 2025, ainsi qu’une hausse de 25 % au cours des quatre premiers mois de 2026.

Jalal Tabib, qui parlait à Mosaique FM, a indiqué que ces indicateurs ne permettent pas de dire que la Tunisie a atteint le statut de «Tigre asiatique», comme l’a affirmé un peu rapidement un média de la place. Il a cependant mis en exergue le fait que les investissements étrangers attirés par la Tunisie relèvent de la haute technologie et s’appuient sur une expertise technique locale ainsi que sur des talents en ingénierie.

Parmi les 13 entreprises distinguées lors du Tunisian Investment Forum, tenue à Tunis les 25 et 26 juin 23026 — incluant des sociétés étrangères, tunisiennes et des coentreprises — figuraient une entreprise étrangère du secteur des textiles techniques, devenue un acteur mondial de premier plan après seulement deux années de présence dans le pays, ainsi qu’une société indienne employant plus de 600 ingénieurs tunisiens et qui envisage d’étendre ses activités.

Lors de la deuxième et dernière journée du TIF, plus de 14 entreprises étrangères ont annoncé leur intention d’étendre leurs activités dans divers secteurs, notamment l’environnement, la technologie, l’automobile et l’aéronautique. Ces projets d’expansion représentent des investissements se chiffrant en milliards de dinars et s’accompagnent d’une création significative d’emplois; à titre d’exemple, l’ouverture d’installations dans les seuls gouvernorats de Gafsa et de Bizerte devrait générer plus de 3 000 emplois. Il a par ailleurs insisté sur la ferme volonté de toutes les instances publiques de suivre ces projets, d’en favoriser la réussite et de mettre à l’honneur ces entreprises lors de la prochaine édition du TIF.

Par ailleurs, a-t-il encore expliqué la Tunisia Investment Platform (TIP) — lancée officiellement lors de la deuxième journée du TIF — vise à simplifier les services destinés aux investisseurs. Elle leur offrira une gamme complète de services, allant de la déclaration d’investissement aux demandes de subventions de soutien. La plateforme servira de guichet unique, qui éliminera les obstacles bureaucratiques et résoudra immédiatement tout problème technique.

I. B.