L’Otoc alerte sur la qualité des conserves de tomates dans le marché tunisien  

L’Organisation tunisienne d’orientation du consommateur (Otoc) a appelé les instances de régulation à prendre des mesures immédiates pour vérifier si les concentrés de tomate présents sur le marché sont conformes aux spécifications déclarées, et à rendre publics les résultats de ces contrôles en toute clarté et transparence.

Dans un communiqué publié le lundi 29 juin 2026, l’organisation a exprimé sa vive préoccupation face aux signalements faisant état d’importantes variations de qualité des concentrés de tomate commercialisés, ainsi que d’une atteinte potentielle au droit des consommateurs à l’information et à un choix éclairé.

L’Otoc a souligné que l’indice Brix (°Bx) — une norme technique mesurant la teneur en matière sèche et la concentration des produits à base de tomate en conserve — constitue un indicateur clé de la qualité du produit.

Il a été relevé que, selon les données techniques, la production d’un kilogramme de concentré de tomate à 28 degrés Brix nécessite en moyenne 7,2 kg de tomates fraîches ; à l’inverse, la fabrication d’un concentré moins dense requiert moins de matière première, un facteur qui influe directement tant sur le coût que sur la qualité.

L’organisation a souligné que l’indication d’un taux de concentration précis sur l’emballage d’un produit impose légalement que celui-ci corresponde au contenu réel du récipient ; tout écart entre la concentration déclarée et la concentration réelle induit le consommateur en erreur et porte atteinte à son droit à une information exacte et transparente.

L’organisation a en outre souligné que la question en jeu ne relève pas nécessairement de la sécurité sanitaire, mais plutôt de la qualité, du respect des spécifications et de la protection du consommateur contre la fraude commerciale. Elle a insisté sur le fait que le respect des spécifications protège non seulement le consommateur, mais aussi les investissements nationaux et les entreprises respectueuses de la légalité.

Selon le communiqué de l’Otoc, les entreprises industrielles qui se conforment aux normes techniques et supportent des coûts de production plus élevés pour fournir des produits de haute qualité ne peuvent être placées sur un pied d’égalité concurrentielle avec des sociétés susceptibles de réduire la qualité sans en informer le consommateur.

L’organisation a aussi souligné que la qualité ne constitue pas un luxe, mais un droit fondamental pour le consommateur, et que la transparence dans le secteur de la transformation des tomates est essentielle pour préserver le pouvoir d’achat ainsi que la confiance envers les produits nationaux.

Cette déclaration de l’organisation fait suite à la diffusion de propos et de données techniques concernant l’industrie de la tomate en conserve en Tunisie.