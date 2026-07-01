Djerba | Le 1er bateau de pêche propulsé par énergie solaire

La Tunisie a inauguré, le lundi 29 juin 2026, le premier voyage d’un bateau de pêche artisanale propulsé entièrement à l’électricité d’origine solaire. Menée par le Fonds mondial pour la nature (WWF North Africa) dans la zone d’Ajim, sur l’île de Djerba, cette initiative constitue une première environnementale et technologique pour la région méditerranéenne.

Ce projet pilote s’inscrit dans le cadre de l’initiative «Décarbonation du secteur de la pêche artisanale en Tunisie : promotion des énergies propres pour des communautés côtières durables».

Financé par le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO), le projet vise à soutenir la transition vers les énergies renouvelables au sein du secteur de la pêche traditionnelle et à réduire les émissions polluantes.

Ce modèle pilote utilise un moteur électrique conçu pour les bateaux de pêche côtière et une batterie rechargeable, associés à des stations de recharge solaire installées pour le compte des coopératives de développement de la pêche à Ghannouch (gouvernorat de Gabès) et à Ajim (gouvernorat de Médenine), selon un communiqué du WWF North Africa.

Cette initiative constitue «la première démonstration concrète en Tunisie de la faisabilité de l’utilisation de l’énergie solaire électrique comme alternative aux moteurs traditionnels à combustibles fossiles, positionnant ainsi le pays comme un leader méditerranéen dans la décarbonation du secteur de la pêche artisanale», affirment l’organisation.

Cette initiative devrait contribuer à réduire les coûts de carburant pour les pêcheurs et à limiter les émissions de dioxyde de carbone ainsi que les pollutions marine et sonore, tout en renforçant la résilience des communautés côtières face aux défis économiques et environnementaux.

Déployé sur une année entière dans la région du golfe de Gabès, le projet prévoit l’équipement de huit bateaux de pêche artisanale avec des systèmes de propulsion solaire-électrique, la formation de plus d’une centaine de pêcheurs et de représentants d’institutions concernées, ainsi que l’élaboration d’études et de recommandations pour soutenir les politiques nationales de transition énergétique dans le secteur de la pêche.

Les responsables de ce projet pilote visent à en faire un modèle reproductible dans les régions côtières de la Tunisie et dans les pays du bassin méditerranéen, soutenant ainsi l’économie bleue et faisant progresser les Objectifs de développement durable.