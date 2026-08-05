Jets de déchets sur les voies de la ligne TGM | La Transtu portera plainte

La Société des transports de Tunis (Transtu) a fait part de son indignation suite à un acte d’incivilité flagrant survenu au niveau de la station Le Kram, sur la ligne de la banlieue nord Tunis-Goulette-Marsa (TGM).

Des riverains et des commerçants avoisinants ont délibérément jeté leurs ordures ménagères et divers déchets directement sur les voies ferrées. En plus des nuisances environnementales et de la dégradation esthétique du site, ces pratiques irresponsables représentent un danger réel pour la sécurité de la circulation des rames.

Dans un communiqué, la Transtu a exprimé son profond regret et sa vive condamnation face à la récurrence de ces comportements, tout en rappelant que ces actes ne se contentent pas de perturber le service public et de mettre en péril la sécurité des usagers, mais qu’ils constituent également des infractions pénales punies par la loi.

Tout en renouvelant son appel aux habitants et aux commerçants à respecter les règles élémentaires de propreté, la Transtu confirme qu’elle engagera des poursuites judiciaires, en coordination avec les autorités sécuritaires et locales, contre toute personne impliquée dans la détérioration des infrastructures publiques ou la mise en danger du trafic ferroviaire.

Y. N.