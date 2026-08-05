Tunisie | Des températures encore élevées cette nuit malgré les pluies annoncées

Des cellules orageuses locales accompagnées de pluies intéresseront le nord et le centre cette nuit, laissant peu à peu place à un ciel nuageux sur l’ensemble du pays.

Selon l’Institut national de la météorologie, ces pluies seront parfois abondantes sur les régions côtières de l’Est et seront accompagnées de vents relativement fort près des côtes et dans le sud-ouest et qui se renforceront temporairement sous orages pour atteindre des rafales allant jusqu’à 90 km/h.

Pour les températures, l’INM prévoit des nocturnes variant entre 25°C et 30°C sur le nord et le centre, et entre 31°C et 36°C dans le sud.

Y. N.