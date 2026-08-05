Cinemateket | « 13e Round » de Mohamed Ali Nahdi en première au Danemark

Déjà couronnée de sept prix internationaux, le film « 13ème Round » de Mohamed Ali Nahdi s’apprête à faire sa première danoise le 20 août prochain, dans le cadre de la sélection officielle à la prestigieuse Cinemateket de Copenhague.

C’est ce qu’a abbibcé le réalisateur tunisien, qui s’est réjoui de cette nouvelle étape en exprimant une « immense joie » et une grande fierté face à l’accueil réservé à son film à travers le monde. Il en a par ailleurs profité pour remercier chaleureusement le public et les partenaires qui soutiennent cette aventure cinématographique depuis ses débuts.

Cette projection dans la capitale danoise confirme une belle dynamique du film auprès des festivals et des institutions culturelles étrangères.

Y. N.