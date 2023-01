Le poème du dimanche : ‘‘Par des courants secrets’’ de Fernando Rendon

Poète, journaliste, éditeur, Fernando Rendon est une voix importante de la poésie de l’Amérique latine.

Né en 1951 à Meddelin, en Colombie, Fernando Rendon est le fondateur du Festival international de poésie de Medellin (Prix Nobel Alternatif, 2006.) qui, depuis 1991, a invité plus de 1700 poètes, du monde entier, dans un souci d’entente fraternelle universelle.

Il est aussi l’animateur de la revue internationale de poésie Prometeo qui publie des textes en espagnol et dans différentes langues. Son œuvre est traduite dans de nombreuses langues.

Quelques titres : Contre histoire, 1986; Les motifs du saumon, 1996 (en français) ; La question radiante, Ed. Les Temps des cerises, 2006.

Tahar Bekri

Derrière chaque douleur nous recommençons à nous frapper avec le même

marteau.

Nous montons par des courants secrets d’avant l’invention des cadrans solaires.

Les arbres bondissent et retournent à leur racine pour reprendre leur vol.

Même si nous l’oublions il y eut une ère océanique dans laquelle confiants nous

nagions parmi des orques et des cétacés voraces.

Et nous fûmes des natifs sculptant des masques de panique pour expulser les

corsaires.

Nous fûmes des bédouins à dos de chameau embusquant des caravanes de haine.

Et nous fûmes aussi le peuple qui chantait en nettoyant ses arbalètes tandis que

l’heure venait d’étrenner le nouveau feu.

Nous montons par des courants secrets d’avant l’invention des cadrans solaires.

L’ancien Shaman a diagnostiqué l’amnésie et donne son breuvage.

Comment expliquer alors que nous titubons en attendant l’inconnu qui n’arrivera

jamais du dehors, parce que même si nous l’ignorons, en nous il habite et rêve,

danse et rit le peintre qui au matin fait plus verte la forêt, l’alchimiste qui change

le vin en aurore, le libérateur de la noria – guerrier en cotte de nuages qui

éperonne avec affection les flancs du vent -, l’artisan de la magie dont les mains

sont témoignages.

Trad. de l’espagnol par Stéphane Chaumet

Remerciements à l’auteur.