Transport perturbé aujourd’hui dans le Grand Tunis

Pour les habitants de Tunis et banlieues, la nouvelle année commence plutôt difficilement avec une journée sans taxis individuels décrétée par les chambres régionales des taxis individuels des gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba, ce lundi 2 janvier 2023.

Les grévistes exigent la publication rapide de l’arrêté relatif aux autorisations, qui était le motif de précédentes protestations, ont précisé, dans un communiqué commun en date du 22 décembre, les chambres de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica).

Dans leur communiqué, les chambres ont indiqué que leurs bureaux exécutifs restent en session permanente pour suivre tous les développements et prendre les décisions appropriées, soulignant que la décision de grève intervient après la réunion des responsables des chambres syndicales régionales de taxis à Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba, et après avoir saisi les bureaux exécutifs desdites chambres.

Dans ce même contexte, la Transtu a signalé, dimanche, que ses dessertes programmées, lundi matin, sur les réseaux des bus et des chemins de fer, pourraient connaître une perturbation, suite à l’appel lancé par la Fédération générale des transports relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) à ses adhérents d’observer un sit-in de protestation devant le siège du gouvernement à la Kasbah.

I. B.