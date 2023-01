Sousse : Deux employés volent plus de 380.000 dinars à la société qui les emploie!

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce jeudi 12 janvier 2023, l’arrestation de deux individus qui ont volé de l’argent à la société qui les emploie.

Une enquête a été ouverte suite à une plainte déposée par une société privée après avoir constaté le vol d’une somme d’argent et les investigations menées par la police judiciaire de Sousse ont révélé, que les voleurs n’étaient autres que deux employés dans ladite société.

Arrêtés dans la nuit du 10 au 11 janvier en coordination avec le ministère public, les suspects sont passés aux aveux, en indiquant avoir caché l’argent chez 3 de leurs proches, où des descentes ont également été effectuées et où l’argent volé a été retrouvé.

La police judiciaire a saisi au total plus de 380.000 dinars tunisiens, qui ont été remis à la société, et le parquet a ordonné la mise en détention ds suspects et la poursuite de l’enquête.

Y. N.