Emploi et formation, au cœur du partenariat tuniso-italien

L’emploi et la formation professionnelle ont constitué le point focal de la discussion entre l’ambassadeur d’Italie, Fabrizio Saggio, et le ministre de l’Emploi et de la Formation, Nasreddine Nsibi, le 13 janvier 2023, à Tunis.

Le ministre a souligné, à cette occasion, la volonté de la Tunisie à inciter les investisseurs italiens à s’installer en Tunisie, connue pour ses compétences dans plusieurs domaines, indiquant que son département dispense des formations courtes, afin de renforcer les capacités des ressources humaines du pays, et répondre ainsi aux besoins en main d’œuvre qualifiée des entreprises économiques opérant en Tunisie.

Par ailleurs, le ministre a précisé que son département s’attache à améliorer les politiques publiques de l’emploi, afin de favoriser l’insertion professionnelle et préserver les postes d’emploi, en améliorant l’employabilité des demandeurs d’emploi, et en renforçant leurs capacités.

L’ambassadeur d’Italie à Tunis a de son côté souligné la volonté de son pays d’investir en Tunisie, afin de contribuer à la création d’emplois décents et encourager le partenariat dans les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle.

Il s’agit aussi, en dernière instance, de contribuer à la baisse du chômage en Tunisie, qui touche plus de 15% de la population active et plus de 40% des diplômé, de manière à freiner le flux de la migration clandestine des côtes tunisiennes vers les rivages italiens.

I. B.