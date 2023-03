La BNA Bank révèle sa nouvelle identité visuelle

La BNA Bank a organisé, hier soir, mercredi 1er mars, lors d’une cérémonie festive à Gammarth au nord de Tunis, sa nouvelle identité visuelle, qui sera déclinée désormais au fronton de toutes ses agences et en tête de tous ses supports.

Le nouveau logo se veut moderne, dynamique, attrayant, mais sans rompre avec les fondamentaux de l’image de marque de cet établissement bancaire phare en Tunisie.

La couleur verte spécifique a été préservée, car elle rappelle la vocation première de la BNA, qui est de soutenir l’agriculture et les agriculteurs en Tunisie, tout en assumant sa vocation de banque universelle au service des particuliers et des entreprises.

Le logo présente aussi deux pétales ou deux feuilles croisées formant une sorte de cœur vert, dans une limpide allusion à la tendance actuelle dans l’industrie en général et l’industrie bancaire en particulier, à savoir le développement durable et l’économie verte.

La nouvelle identité visuelle de la banque a été révélée lors d’une cérémonie festive, conviviale et haute en couleurs à laquelle ont pris, aux côtés de son management, les responsables su secteur, les grands clients de l’établissement et les représentants des médias et du milieu artistique.

I. B.