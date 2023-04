Tunisie : MMJ Power va exploiter une unité solaire photovoltaïque à Meknassy

Le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines vient d’autoriser la société MMJ Power à exploiter une unité de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance de 10 mégawatts, à la délégation de Meknassy (gouvernorat de Sidi Bouzid).

L’autorisation, accordée en vertu d’un arrêté du ministre de l’Industrie publié dans le Journal officiel de la république tunisienne (Jort) du 31 mars 2023, est d’une durée de vingt ans. Elle stipule que l’électricité produite sera vendue totalement et exclusivement à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) et pourrait être prolongée conformément aux cas prévus par le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016 et le contrat type approuvé par l’arrêté de la ministre de l’Energie du 9 février 2017.

La Tunisie ambitionne de porter la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité à 35%, à l’horizon 2030, contre 3% actuellement, selon le ministère. Pour cela, l’Etat compte investir annuellement 900 millions de dinars pour dynamiser les projets énergétiques dans ce secteur.

D’après Tap.