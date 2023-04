Tunisie : Réponse du Comité de Défense des détenus politiques à la Direction des prisons

Suite au démenti de la Direction générale des prisons et de la rééducation des rumeurs concernant les mauvaises conditions et la maltraitance des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État, le comité de défense de ces derniers a publié un communiqué, dans la soirée de ce samedi 8 avril 2023, dans lequel il persiste et signe en réaffirmant ses accusations.

Le comité de défense a indiqué dans son communiqué intitulé «A propos des menaces du Comité des prisons», que les faits rapportés par les détenus concernant «les conditions inhumaines» de leur transport sont véridiques, tout en estimant que le démenti de la Direction des prisons et ses menaces de saisir la justice représentent «une fuite en avant, une déviation de sa neutralité et de ce fait son implication dans les conflits politiques».

La défense a aussi exprimé sa détermination à poursuivre sa mission de défendre les droits de ses clients, tout en rappelant que ces derniers ont décidé de refuser de quitter la prison afin de dénoncer les conditions dans lesquelles ils sont transportés.

Rappelons que les avocats ont indiqué que les détenus politiques sont transportés « à bord de cages à l’arrière de véhicules, menottés, parfois sans ventilation et sans éclairage et où leur santé physique et psychologique est mise en danger, risquant de se blesser car ils ne peuvent même pas tenir l’équilibre».

Les avocats affirment aussi que la Direction de la prison peut les transporter à bord de véhicules ordinaires dont elle dispose et dans lesquels d’autres prisonniers sont transportés, estimant de ce fait, que leurs clients sont visés.

Y. N.