Fares Abdeddayem : « J’ai abandonné mes études pour poursuivre ma carrière d’acteur »

Une belle carrière s’annonce pour le jeune acteur Fares Abdeddayem qui joue l’un des rôles principaux dans la série Falloujah, et qui a dû abandonner ses études pour poursuivre ses rêves.

Après des rôles secondaires dans la série « Baraa » et dans le film « Fractus », Fares Abdeddayem décroche cette année un rôle principal dans la série la plus regardée durant ce mois de ramadan « Falloujah ».

Sawsen Jemni a misé sur de jeunes talents et le résultat est assez impressionnant surtout avec Fares qui s’est surpassé dans le rôle de Nouh. Un personnage complexe à la fois sensible et fort de caractère qu’il a incarné avec beaucoup de justesse.

Lors de son passage samedi soir dans l’émission « Fekret Sami Fehri », le jeune acteur et mannequin a confié qu’il avait eu du mal à concilier études et carrière d’acteur. Il devait faire un choix et il a fini par abandonner ses études pour se consacrer pleinement à sa passion. « Je ne regrette pas du tout ce choix car depuis que j’étais tout petit, je savais que je voulais devenir acteur », a-t-il indiqué.

