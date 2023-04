Couverture des travaux de l’ARP : La Haica appelle les députés à défendre le droit à l’accès à l’information

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a appelé, ce vendredi 14 avril les députés à défendre le droit à l’accès à l’information, estimant qu’interdire les journalistes de couvrir les travaux de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) est une orientation dangereuse.

La Haica a de ce fait alerté les députés sur ces pratiques qu’elle qualifie qui visent à restreindre la liberté des journalistes dans l’exercice de leurs devoirs, tout en les appelant à «défendre les acquis de la liberté d’expression et de la presse, ainsi que le droit des citoyens à l’accès à l’information».

La Haica a réitéré son «rejet total de toute atteinte à la liberté d’expression et de tout harcèlement, intimidation et violation exercés contre les journalistes des secteurs public et privé».

D’autre part, la Haica a également exprimé son soutien aux journalistes Monia Arfaoui et Mohamed Boughalleb, tout en condamnant les poursuites contre les journalistes sur la base du décret 54, et en appelant les magistrats à appliquer les dispositions des décrets-lois 115 et 116.

Y. N.