Sidi Bouzid : Arrestation d’un homme et de ses deux fils pour le meurtre de leur voisin

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce jeudi 20 avril 2023 d’un homme et de ses deux enfants à Sidi Bouzid, qui ont tué leur voisin.

La DGGN a précisé qu’une enquête a été ouverte suite au meurtre d’un homme tué à coups de couperet à Sidi Bouzid et que les investigations menées ont permis d’identifier les tueurs présumés.

Il s’agit d’un père et de ses deux fils qui étaient en conflit avec la victime, ajoute la même source en indiquant que ces derniers ont été arrêtés et placés en détention sur ordre du parquet, et ce après avoir reconnu leur forfait.

Y. N.