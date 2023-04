Tunisie : vers la création d’un musée virtuel des minorités

L’association tunisienne Nous tous (تونس تجمعنا) annonce dans un communiqué avoir bénéficié d’une subvention de la Fondation Euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits de l’homme (FEMDH). La subvention a pour objet la création d’un musée virtuel des minorités.

Le transfert de la première tranche de cette subvention (12 500 euros) a été effectué par la FEMDH, le 11 juillet 2022, et a été débloqué par la banque, ATB, agence Marsa plage, le 14 avril 2023, indique l’association, sise au 10 rue Mohamed Jnah, cité Jardins, le Belvédère 1002, titulaire du matricule fiscal 17145772K, inscrite au Jort n° 76, du 20/10/2020 et sur le RNE, le 09/03/2023.

L’association Nous tous œuvre pour la reconnaissance de la diversité culturelle, ethnique et religieuse de la Tunisie, qui a tendance à se définir comme un pays exclusivement arabe et musulman, reléguant ainsi dans l’oubli les diverses minorités tunisiennes ou d’origine étrangère, qui ont pourtant largement participé à son édification.

«Consciente de la richesse de ce patrimoine culturel pluriel, l’association Nous tous ambitionne d’exhumer les trésors que recèlent les institutions nationales, d’enrichir leurs fonds et collections en recueillant des témoignages, des documents et des objets auprès de particuliers et d’organiser des événements culturels d’envergure à même de dévoiler les apports culturels, mais aussi économiques et sociaux des minorités et leur ancrage dans un pays», écrit l’association sur son site web.