Tunisie : le TMM se maintient dans un trend haussier   

Le taux moyen du marché monétaire (TMM) et Tunisie était de 6,26% en avril 2022 et de 6,25% en avril 2021, avant de passer à 8,02% en février 2023 et 8,05% en mars dernier. S’il a légèrement chuté à 8,01% en avril courant, selon les données publiées par la Banque centrale de Tunisie (BCT), le répit n’est que passager.

En effet, le TMM est resté à des niveaux élevés ces derniers mois en raison des relèvements successifs du taux directeur de la BCT, dans le but de faire face à la hausse de l’inflation en cette année 2023 marquée par la recrudescence des prix des produits de base.

Le directoire de la BCT avait décidé, lors de sa réunion du 22 mars 2023, de maintenir le taux directeur inchangé à 8%. Cependant, il a souligné qu’il resterait «attentif à l’évolution future de l’inflation et qu’il serait prêt à prendre les mesures nécessaires pour ramener l’inflation à des niveaux soutenables». Traduire : de nouvelles hausses du taux directeur ne sont pas écartées, ce qui ne manquera pas d’impacter l’investissement dans le pays, qui ne s’est jamais aussi mal porté.

