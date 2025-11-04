TABC | Mission économique multisectorielle tunisienne en Guinée

Tunisia Africa Business Council (TABC) a conduit une mission économique multisectorielle à Conakry, en Guinée, en marge du Forum Focia 2025. Cette mission, qui s’est tenue du 28 octobre au 2 novembre 2025, a réuni une délégation tunisienne de haut niveau. Son but : renforcer la coopération économique entre la Tunisie et la Guinée et soutenir les échanges Sud-Sud dans une logique d’intégration africaine durable.

Au cours de la mission, le président de TABC, Anis Jaziri, et la délégation tunisienne ont été reçus par Aboubacar Camara, ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et des Hydrocarbures, Rose Pola Pricemou, ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Fatima Camara, ministre du Commerce, de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises.

Ces rencontres ont permis d’explorer de nouvelles pistes de coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’eau, des infrastructures, du numérique, de la transformation industrielle, et du développement du commerce. Les échanges ont également porté sur la valorisation des ressources guinéennes, la promotion de l’investissement tunisien pour accompagner la transformation locale, et le renforcement des partenariats entre les entreprises tunisiennes et guinéennes.

Le projet Simandou

La Guinée connaît actuellement un tournant historique avec la mise en œuvre du projet Simandou, l’un des plus importants projets miniers et infrastructurels du continent africain. Estimé à plus de 20 milliards de dollars d’investissements, ce projet repose sur l’exploitation d’un des plus vastes gisements de fer au monde. Au-delà de sa dimension minière, Simandou incarne une vision de développement intégré, articulée autour de quatre piliers majeurs: infrastructures (routes, chemins de fer, ports); énergie et transition énergétique; industrialisation et valorisation locale des ressources; création d’emplois et développement territorial et transition vers une économie numérique.

Le programme d’investissement 2025–2040 prévoit des revenus cumulés estimés à 200 milliards de dollars sur les quinze prochaines années, avec un effet d’entraînement significatif sur d’autres secteurs : logistique, BTP, services, agriculture et formation.

Moment fort de cette mission : le président de TABC a reçu le Premier Prix du Forum Focia 2025, en reconnaissance de son leadership visionnaire et de son engagement panafricain.

Au-delà de la personne de M. Jaziri, cette distinction consacre le rôle moteur de TABC dans la diplomatie économique africaine, son action constante en faveur de la coopération interafricaine, et son engagement pour une Afrique intégrée, prospère et souveraine.

Communiqué.