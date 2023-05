L’incendie au siège de la Banque Zitouna maîtrisé (Photos)

Le colonel major Moez Triaa , porte-parole de la Protection civile, a affirmé, dans la soirée de ce mercredi 3 mai 2023, que l’incendie qui s’est déclaré vers 17h20 au siège central de la Banque Zitouna a été maîtrisé.

Via la page facebook de la Direction de la protection civile, le Colonel major Triaa a affirmé que les pompiers sont venus à bout des flammes vers 20h19 et interviennent encore afin de procéder au refroidissement, sachant que 9 camions de pompiers, 3 ambulances et deux camions-échelles ont été dépêchés sur les lieux.

Selon les premiers éléments, l’incendie s’est déclaré dans la buvette du baâtiment située au rez-de-chaussée, avant de propager aux façades des autres étages. Les cironstances exactes de l’incendie, ne sont toutefois pas encore connues.

Moez Triaa a également rassuré l’opinion publique en affirmant qu’aucun décès ni blessés n’ont été enregistrés.

Y. N.