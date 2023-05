Accident de la route à Tunis : Deux corps calcinés retrouvés dans une voiture en feu

Deux corps calcinés ont été retrouvés dans une voiture en feu suite à un accident de la route survenu à l’aube de ce vendredi 5 mai 2023 au centre-ville de Tunis.

C’est ce qu’annonce la Direction de la protection civile dans un communiqué, en précisant que les agents de la PC sont intervenus vers 4h20, après le renversement d’une voiture qui a pris feu au niveau de la cité de la culture à Tunis.

Les pompiers ont éteint les flammes et ont dégagés deux corps calcinés non identifiés (une femme et un homme) et ont alerté la police qui a été chargée par le procureur de mener l’enquête afin de révéler les circonstances exactes de ce drame.

Y. N.