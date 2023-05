Djerba Cult, les 7 et 8 mai, en marge du pèlerinage de la Ghriba

Le Laboratoire du patrimoine de la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba organise, en collaboration avec l’Association de Sauvegarde de l’île de Djerba, la rencontre Djerba Cult au Centre culturel méditerranéen de Houmt Souk et à l’Agora de Midoun les dimanche 7 et lundi 8 mai 2023. (Illustration: Mosquée souterraine de Djerba).

Cette manifestation est organisée à l’occasion du pèlerinage annuel à la synagogue de la Ghriba, qui a débuté vendredi 5 mai dans l’île.

Comme c’est l’habitude depuis dix ans, le Laboratoire du patrimoine de la Faculté des Lettres, des Arts et des humanités de la Manouba accompagne scientifiquement et culturellement la cérémonie du pèlerinage au temple de la Ghriba à Djerba en organisant, sous son égide et celui d’un certain nombre d’associations locales et nationales, une série d’événements scientifiques et culturels.

Le démarrage du programme aura lieu le dimanche 7 mai 2023 à 9h dans l’espace du Centre culturel méditerranéen de Houmt-Souk, où un symposium scientifique sera organisé. Il concernera la mise à jour de la recherche sur l’histoire et le patrimoine pluriel de Djerba dans le domaine du tourisme et le déplacement des Djerbiens à l’extérieur de l’île.

La recherche portera également sur le patrimoine culinaire de l’île et sur les souvenirs des habitants de religions, de croyances et d’ethnies différentes (musulmans, juifs, chrétiens, Grecs et Siciliens, etc.) qui y ont vécu.

Le programme comportera également des visites de terrain : l’Eglise Saint- Joseph, la Synagogue des Cohanim (Dighittia) ainsi que la Synagogue Eliezer.

La nouveauté cette année est que le programme culturel scientifique sera étendu à la ville de Midoun où l’Espace Agora Midoun sera, le 7 mai, le théâtre de la projection de films cinématographiques à partir de 19 heures : ‘‘L’histoire de la pluralité religieuse en Tunisie’’, réalisé par l’Association tunisienne de soutien aux minorités (10 minutes), ‘‘Le patrimoine pluriel de l’île de Djerba’’ de Zied Haddad (47 minutes) ainsi que ‘‘Le dernier voyage’’ de Issam Saïdi (60 minutes). Les projections seront suivies d’un débat puis de la clôture de la première journée. Le programme se poursuivra dans la matinée du lundi 8 mai par des visites de terrain à la Bibliothèque de la famille Barouni, puis par les visites de l’Eglise Saint-Nicolas et de la mosquée souterraine Bardawi. A partir de l’après-midi, tout le monde rejoindra la Hara Sghira pour participer à la cérémonie du pèlerinage de la Ghriba.