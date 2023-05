Officiel : Le déroulé de l’attaque de Djerba

Le ministère de l’Intérieur Kamel Feki a exposé, lors d’une conférence de presse organisée ce jeudi 11 mai 2023, le déroulé de l’attaque de Djerba, perpétrée par l’agent Wissem Khazri, en affirmant que l’enquête judiciaire ouverte se poursuit.

L’auteur de l’attaque, le dénommé Wissem Khazri un agent de la GN a tué son collègue Kheireddine Lafi agent de la garde maritime d’Aghir, avec un pistolet en lui tirant dessus à l’arrière de l’oreille, indique le ministre, en affirmant que le tireur avait suivi son collègue avant de passer à l’acte.

Il est ensuite monté à bord d’un quad de la garde maritime et s’est rendu dans jardin de l’école Erriadh, située à 200 mètres de la synagogue de la Ghriba, où il avait planifié de se rendre. Muni de l’arme de Kheireddine Lafi il a commencé à tirer à l’aveugle sur les forces de l’ordre qui lui avaient barré la route, faisant un deuxième mort parmi ses collègues et 4 blessés, dont un qui succombera à ses blessures à l’hôpital. «Il voulait faire le maximum de victimes !», a lancé le ministre.

L’auteur de l’attaque a poursuivi son carnage, tuant deux visiteurs et en blessant 4 autres avant d’être abattu par ses collègues : «Il a été neutralité en 112 secondes, soit en moins de deux minutes», a tenu à préciser Kamel Feki.

Outre les deux visiteurs le Tunisien Aviel Haddad (30 ans) et son cousin Benjamin Dan Haddad un franco-tunisien de 42 ans, cette attaque a coûté la vie à l’adjudant-chef de la Garde nationale maritime de Djerba Khaireddine Ellafi (31 ans), au Colonel-major Maher Arbi travaillant à la direction de la police de circulation (54 ans) et au brigadier-chef de la Brigade antiterroriste Mohamed Abdelmajid Atig (31 ans).

Quant aux blessés, le ministre a précisé qu’il s’agit des agents de forces de l’ordre Atef Nasraoui, originaire de Kasserine, blessé à la jambe, Mohmamed Hedi Riahi, originaire de l’Ariana blessé à la cuisse et Youssef Tebech, originaire de Gabès, blessé au ventre ainsi que des citoyens Slim Fandi blessé aux côtes et Henda Sahnoun victime d’une hémorragie et dont l’état demeure inquiétant.

