Ghannouchi condamné à un an de prison : Ennahdha dénonce et appelle à libérer de son chef

Le parti islamiste Ennahdha a dénoncé la condamnation à un an de prison ferme prononcée, hier lundi 15 mai 2023, contre son chef Rached Ghannouchi, et a appelé «à sa remise en liberté immédiate».

Ennahdha qui estime que ce jugement est «politique et injuste», a rappelé que Rached Ghannouchi a décidé de ne pas comparaître devant le juge réfutant d’être traduit «devant une justice soumise au pouvoir politique et qui ne garantit pas les conditions d’un procès équitable», lit-on dans le communiqué du parti islamiste.

Ghannouchi rappelons-le a été condamné suite à une plainte d’un Syndicat sécuritaire qui l’accuse d’avoir qualifié les forces de sécurité de «taghout» (terme utilisé par les extrémistes religieux pour qualifier les agents de sécurité et les militaires de «mécréants»), et ce, lors de son éloge funèbre de l’un des dirigeants de son parti.

Ennahdha a quant à elle, rejeté ces accusation et a tenu à rappeler « les déclarations et les écrits de Rached Ghannouchi, contraires à l’extrémisme et au terrorisme et prônant la modération et le juste-milieu, et son long militantisme pour la liberté et de l’unité nationale »,lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.