Conditions pour l’accroissement des exportations tunisiennes en Afrique

Pour accroître les exportations tunisiennes, notamment vers le marché africain, il faut poser des bases solides, en mettant en place les moyens logistiques, notamment le transport maritime et aérien.

C’est ce qu’a déclaré le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), Tarak Cherif, dans une déclaration à la Tap, ajoutant que ces moyens logistiques permettront aux entreprises et aux investisseurs tunisiens d’exporter plus facilement leurs produits et services à l’étranger, notamment vers les pays africains.

Les exportations de la Tunisie vers l’Afrique ne dépassent pas 2,5% de ses exportations globales, a rappelé Cherif, en insistant sur la nécessite de fournir aux entreprises les financements nécessaires pour faciliter leur accès et leur positionnement en Afrique, d’encourager des banques tunisiennes à s’y implanter et de pallier le manque de représentations diplomatiques dans le continent.

Chérif a également souligné la nécessité de diversifier les marchés d’exportation de la Tunisie et de renforcer et augmenter la valeur des exportations nationales vers le marché européen traditionnel, compte tenu de son pouvoir d’achat élevé.

Le président de la Conect a souligné que plusieurs pays ont réussi à capter les marchés africains et à accroître leurs échanges avec l’Afrique, à l’instar du Maroc, dont les exportations vers les pays subsahariens ont atteint des niveaux record.

Chérif a appelé à prendre en considération les expériences réussies d’autres pays comme le Portugal, la Belgique et les Pays-Bas, qui ont atteint des records d’exportation grâce à d’importants moyens logistiques et administratifs issus des évolutions numériques.

Enfin, il a appelé à une révision de l’article 52 de la loi de finances 2022, concernant «la suspension du régime suspensif de la TVA pour les sociétés de commerce international et les sociétés de services pleinement exportatrices». Cet article est préjudiciable aux intérêts des PME, qui sont le moteur de l’économie tunisienne.

