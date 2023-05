Tunisie : Le SNJT porte plainte contre Attessia TV pour licenciements abusifs

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé, ce mardi 30 mai 2023, avoir décidé de saisir la justice contre la chaîne privée Attessia, et ce, pour «licenciements abusifs».

Dans son communiqué, le SNJT a exprimé son soutien aux quatre journalistes et deux techniciens injustement licenciés, après que ces derniers aient protesté contre le non versement de leurs salaires depuis plus de 6 mois, affirmant que cela représente une violation de la loi et du code du travail.

Le SNJT a également adressé une correspondance à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) au sujet de la «violation d’Attessia du cahier des charges», tout en réclamant le réexamen du dossier de cette chaîne privée.

Y. N.