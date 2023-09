Match retour du 2ème tour des préliminaires de la Ligue des Champions Africaine entre l’ Espérance sportives de Tunis et l’ AS Douanes après la victoire de l’ EST au Côte d’Ivoire 1 but à zéro grace au but de Amine Touagui. En direct, 17h heure Tunis au stade de Rades

Esperance vs AS Douanes en live streaming : Ligue des Champions CAF 2023 | youtube Taraji +