Tunisie : Décès d’une femme après une chute du pont mobile de Bizerte

La Direction de la protection civile a annoncé, ce mardi 19 décembre 2023, le décès d’une femme de 38 ans après une chute du pont mobile de Bizerte.

Le corps de la femme grièvement blessé à la tête a été retrouvé hier soir et les agents de la protection civile sont intervenu vers 22h30, précise la même source en indiquant que la victime a été transférée à l’hôpital régional d’El-Alia, où les médecins ont confirmé son décès.

Le ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les circonstances exactes et les causes du décès et a chargé la brigade de la police judiciaire de mener les investigations nécessaires.

Y. N.