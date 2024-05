Tunisie-Chine : Kaïs Saïed rencontre la communauté tunisienne à Pékin

A l’occasion de sa visite en Chine, le président de la République Kaïs Saïed a rencontré ce mercredi 29 mai 2024 des membres de la communauté tunisienne au siège de l’ambassade de Tunisie à Pékin.

Kaïs Saïed qui participe à la 10e Conférence ministérielle du Forum de coopération sino-arabe et qui est accompagné notamment de son épouse Ichraf Chebil, du ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar et de la ministre de l’Équipement Sarra Zaâfrani Zenzri, a exprimé « sa fierté envers les compétences tunisiennes qui travaillent à l’étranger et a souligné, à ce propos, la valeur de leur contribution au développement des pays d’accueil ainsi qu’à la réalisation de la croissance économique en Tunisie ».

Le chef de l’État a dans ce sens encouragé les Tunisiens résidant en Chine et dans le monde entier « à continuer à exceller dans leurs divers domaines et à œuvrer avec détermination pour rehausser l’image de leur pays à l’échelle internationale », lit-on dans un communiqué de la présidence.

La même source a ajouté que le président Saïed a écouté les préoccupations et les aspirations de la communauté tunisienne et a pris connaissance des difficultés auxquelles ils sont confrontés, en affirmant que l’État se porte garant de leur fournir le soutien et l’assistance nécessaires.

