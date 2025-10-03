Djerba, carrefour des littératures du Sud

Dans quinze jours, l’île de Djerba s’apprête à vibrer au rythme des mots et des voix venues du Sud. Les 17 et 18 octobre 2025, la ville de Houmt Souk accueillera la première édition du Kotouf Sud Festival, un événement littéraire inédit qui ambitionne de devenir un carrefour incontournable pour les écrivains, poètes et lecteurs venus d’Afrique, du monde arabe, des Amériques et d’Europe.

Djamel Guettala

Porté par une équipe dynamique composée de Mounira Dhaou, Sue Baron et Fatma Bouvet de La Maisonneuve, le festival se fixe pour objectif de faire résonner les voix du Sud et de créer un dialogue interculturel autour de la littérature contemporaine. «Nous voulons montrer que Djerba peut être un lieu de rencontre et d’échange littéraire, où chaque voix, chaque culture trouve sa place», expliquent les organisatrices.

Le Kotouf Sud Festival n’est pas seulement une vitrine des talents littéraires, il est aussi une invitation à penser les littératures du Sud dans leur diversité et leur richesse. Le thème de cette première édition, «Nord/Sud : quelles écritures ?», propose une réflexion sur les échanges entre les différentes régions du monde et sur la manière dont les récits du Sud s’inscrivent dans le panorama littéraire global.

Une quinzaine d’écrivains et écrivaines, poètes et artistes de renom sont attendus. Parmi eux, Ananda Devi, Tanella Boni, Lise Gauvin, Jean-Luc Raharimanana, James Noël, Georgia Makhlouf, Walid Hajar Rachedi, Nimrod Bena, ainsi que des auteurs tunisiens tels que Emna Belhaj Yahia, Faouzia Zouari, Nadia Khiari, Mohamed Mahjoub, Lotfi Chebbi, Hafidha Karabiben, Fethi Ben Maamer et Hassanine Ben Ammou. Leurs voix, à la fois singulières et universelles, offriront au public un panorama de la création littéraire contemporaine, souvent marquée par des engagements sociaux et politiques forts.

Le programme du festival est pensé pour être riche et diversifié. Lectures publiques, tables rondes, ateliers d’écriture, expositions, projections de films et cafés littéraires permettront aux participants et aux visiteurs d’échanger et de partager leurs expériences. Une attention particulière sera accordée aux dimensions visuelle et artistique, avec la présence de la caricaturiste tunisienne Nadia Khiari, célèbre pour son personnage Willis from Tunis, et des interventions en langues locales et amazighes, affirmant ainsi la pluralité culturelle de l’île.

Au-delà de sa dimension artistique, le festival se veut un vecteur de mémoire et de dialogue. Djerba, avec son histoire plurielle et son identité cosmopolite, offre un cadre idéal pour accueillir un événement qui valorise la diversité des écritures et la rencontre des cultures. Les organisateurs espèrent ainsi inscrire le festival dans la durée et en faire un rendez-vous annuel de référence sur la scène culturelle tunisienne et africaine.

Le Kotouf Sud Festival est donc bien plus qu’une manifestation littéraire : c’est une plateforme de réflexion, d’échange et de découverte. Il invite le public à écouter, questionner et célébrer les voix du Sud, celles qui résonnent souvent en marge des circuits éditoriaux traditionnels, mais qui portent des récits universels et des perspectives nouvelles sur le monde.

Pour les amoureux de la littérature et de la culture, ne manquez pas cette première édition. Djerba s’apprête à devenir, le temps de deux jours, la capitale des littératures du Sud.