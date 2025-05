Tunisie │Engagement des jeunes dans l’action climatique

La stratégie nationale de l’engagement des jeunes dans l’action climatique a été présentée lors d’une conférence nationale, le 13 et 14 mai 2025, à Hammamet.

Cette stratégie nationale vise à impliquer les jeunes dans l’action climatique, en renforçant leur participation aux décisions stratégiques et en leur donnant les moyens d’agir comme acteurs du changement.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, la cheffe de l’unité nationale de coordination sur les changements climatiques au ministère de l’Environnement et Michel Le Pechoux, représentant de l’Unicef en Tunisie ont participé à l’évènement.

Les enfants et les jeunes subissent des impacts disproportionnés des effets du changement climatique du fait de leurs capacités physiologiques et cognitives en développement. Cette stratégie nationale vise à institutionnaliser leur participation dans l’élaboration de solutions innovantes, et à leur fournir les connaissances et les moyens nécessaires pour réaliser pleinement leur potentiel en tant qu’acteurs du changement et de la transformation.

À travers cette stratégie nationale, la Tunisie entend mettre à contribution la créativité, la détermination et l’énergie des jeunes pour adresser les défis environnementaux.

Suite au lancement du processus au mois d’août 2024, le développement de cette stratégie s’est inscrit dans une démarche inclusive et participative, fondée sur un processus de consultation approfondie mené à travers les cinq districts de la Tunisie. Ce travail a permis de recueillir les préoccupations, aspirations et recommandations des jeunes issus de divers horizons et des représentants de différents ministères et de la société civile, en tenant compte de la diversité des réalités territoriales et socio-économiques.

Lors de la conférence nationale à Hammamet, les dernières contributions techniques sur les orientations stratégiques définies devaient permettre la finalisation de la stratégie qui servira de référence pour orienter les politiques publiques et les initiatives futures en matière d’action climatique en faveur des enfants et des jeunes.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, a déclaré : «La stratégie nationale de l’engagement des jeunes dans l’action climatique vise à institutionnaliser la participation des jeunes dans l’action climatique. La conférence nationale est le point culminant de la finalisation de cette stratégie qui sera parmi les premières du genre au niveau global.»

La cheffe de l’unité nationale de coordination sur les changements climatiques, représentant le ministre de l’Environnement, a noté : «La crise climatique est l’un des plus grands défis de notre époque. Ses effets se font sentir partout dans le monde et la Tunisie n’est pas épargnée. Au-delà d’être particulièrement affectés par le changement climatique, les enfants et les jeunes représentant un quart de la population de la Tunisie, sont une source inestimable de solutions et d’innovations qui pourrait contribuer de façon durable à la résilience de la Tunisie au changement climatique.»

Le représentant de l’Unicef en Tunisie a souligné : «La crise climatique impacte de façon disproportionnée les enfants et les jeunes. À l’Unicef, nous sommes convaincus que les enfants, les adolescents et jeunes sont des acteurs de changement et de transformation des sociétés. La Tunisie a été avant-gardiste dans plusieurs domaines et l’engagement du pays à adresser la crise climatique en impliquant toutes les forces vives de la société, et notamment les jeunes, est à saluer. L’Unicef reste pleinement engagé aux côtés de la Tunisie pour bâtir un avenir plus sûr et plus juste pour chaque enfant.»

