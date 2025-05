Tunisie │ Charte pour un environnement scolaire sans tabac

Signature de la charte pour un environnement scolaire sans tabac et lancement du projet Kids’ Athletics dans 19 écoles primaires en Tunisie.

Selon les dernières données nationales sur le tabac dans les écoles en Tunisie publiées en 2024, la situation est préoccupante. En effet, 14,1 % des élèves âgés de 13 à 15 ans consomment un produit du tabac : cette proportion atteint 19,4 % chez les garçons et 8,8 % chez les filles.

En tenant compte des cigarettes électroniques, le taux grimpe à 22,8%, soit 30,7% chez les garçons et 14,9% chez les filles.

47,5% des enfants ayant essayé la cigarette l’ont fait avant l’âge de 12 ans.

En parallèle, d’autres études indiquent une baisse marquée de la pratique d’activités physiques régulières et une hausse inquiétante de la sédentarité, de l’obésité et de l’usage excessif des écrans (plus de 75% des enfants). Le taux de pratique régulière du sport est passé de 35% en 2009 à seulement 12,1% en 2020.

C’est pour faire face à cette situation préoccupante, que 19 écoles primaires ont signé, le samedi 17 mai 2025, une charte pour un environnement scolaire sans tabac, affirmant leur engagement à créer un environnement éducatif sain, sécurisé et propice au développement des élèves.

Cette initiative s’inscrit dans l’application de l’article 8 de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac, qui appelle à protéger les enfants contre toute exposition au tabac dans les espaces publics, et en particulier en milieu scolaire.

En complément de la signature de la charte, le projet Kids’ Athletics a été lancé pour promouvoir l’activité physique dans les écoles. Il vise à prévenir les comportements à risque, tels que le tabagisme et d’autres habitudes de vie malsaines.

Ce projet novateur, destiné à plus de 7 000 enfants, à travers tout le pays, en particulier dans les zones rurales, incarne une approche concrète et intégrée de promotion de la santé par le sport et l’éducation. Il associe activité physique, sensibilisation sanitaire et éducation citoyenne.

Pour assurer une mise en œuvre efficace, 19 enseignants des écoles concernées ont suivi une formation intensive de deux jours (théorique et pratique) animée par la Fédération tunisienne d’athlétisme (FTA), axée sur l’utilisation du kit pédagogique Kids’ Athletics pour des activités sportives ludiques et éducatives.

Ce projet illustre un modèle avancé de partenariat intersectoriel, coordonné par l’Observatoire national du sport (ONS) sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec les ministères de la Santé, de l’Éducation, la FTA, l’OMS, et la Convention-cadre pour la lutte antitabac.

Cette initiative concrétise les engagements de la Tunisie dans la mise en œuvre Convention-cadre pour la lutte antitabac, tout en contribuant à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), notamment en favorisant la bonne santé et le bien-être (ODD 3) ainsi qu’une éducation de qualité dans un environnement sûr et sain (ODD 4).

