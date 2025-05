La LTDH inaugure l’Académie des droits humains à Tunis (Photos)

La Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) a marqué son 48e anniversaire par l’inauguration de son « Académie des droits humains ».

C’est à Tunis que ce projet a vu le jour, témoignant de l’engagement continu de la LTDH envers la promotion et la protection des droits fondamentaux.

L’Académie se positionne comme un centre pour la diffusion de la culture des droits humains et ambitionne de jouer un rôle crucial dans le renforcement des capacités des acteurs de la société civile, qu’il s’agisse d’activistes engagés ou de défenseurs œuvrant quotidiennement sur le terrain, indique la Ligue ce lundi 19 mai 2025.

En offrant des formations et des ressources spécialisées, l’Académie vise à donner tous les moyens aux militants pour qu’ils puissent agir avec une expertise accrue et un impact plus significatif au service de la démocratie, de la justice, de droits, de l’équité et de la dignité.

L’Académie des droits humains représente un investissement visant à consolider les valeurs et les principes de la LTDH, avec l’espoir de voir une culture des droits humains plus ancrée dans la société.

