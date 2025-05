Sfax : Une nouvelle unité de dialyse pédiatrique ouvre ses portes à l’Hôpital Hédi Chaker

L’Hôpital Universitaire Hédi Chaker de Sfax a inauguré, ce lundi 19 mai 2025, une unité de dialyse pédiatrique au sein de son service de pédiatrie « B ».

C’est ce qu’a fait savoir le ministère de la Santé, en précisant que cette initiative marque une avancée dans la prise en charge des jeunes patients souffrant d’insuffisance rénale dans la région et que cette nouvelle unité est dotée d’infrastructures et d’équipements médicaux de pointe.

On y compte notamment une salle équipée de 6 lits et 5 machines de dialyse, une salle de dialyse péritonéale avec 2 lits et des cycleurs de dernière génération ainsi que d’un ensemble d’équipements de soutien essentiels tels que des pompes à perfusion, un électrocardiographe, des chariots de soins, un chariot d’urgence et des fauteuils médicaux.

L’ouverture de cette unité devra améliorer le quotidien des enfants souffrant de problèmes rénaux habitant dans la région, en leur facilitant l’accès au traitement.

