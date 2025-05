Accusés de corruption, des cadres d’une société pétrolière restent en détention

La demande de libération de trois anciens cadres, dont un ancien directeur général d’une entreprise pétrolière publique a été rejetée, mardi 20 mai 2025, par la chambre criminelle au Tribunal de première instance de Tunis, tout en reportant le procès au 30 mai courant.

Les trois anciens responsables sont poursuivis pour des accusations de détournement de fonds publics et de soupçons de corruption financière et administrative, liées à un contrat d’exploration de pétrole et de gaz dans un champ du sud tunisien, rapporte Mosaïque.