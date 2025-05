Perturbations et coupures d’eau annoncées par la Sonede | Les zones concernées

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé ce mercredi 21 mai 2025 des perturbations et coupures de l’approvisionnement en eau potable qui affecteront plusieurs zones du gouvernorat de La Manouba.

Ces perturbations sont dues à des travaux urgents de réparation d’une panne sur le canal principal de distribution d’eau potable, précise un communiqué publié dans l’urgence par la Sonede.

La même source ajoute que les travaux débuteront ce mercredi 21 mai 2025 à 20h et que les perturbations et coupures d’eau toucheront la Mornaguia, Borj El Amri, Tebourba et El Batane.

La Sonede, qui a présenté ses excuses aux citoyens concernés par les désagréments qui seront occasionnés par ces travaux nécessaires, prévoit une reprise progressive de l’approvisionnement en eau à partir de demain à 6h du matin, le jeudi 22 mai 2025.

Y. N.