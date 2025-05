Tunisie | Une terroriste condamnée à 35 ans de prison ferme

Une terroriste âgée d’une trentaine d’années a été condamnée, ce mercredi 21 mai 2025, à une peine de 35 ans de prison ferme.

Poursuivies pour apologie du terrorisme et du jihad, appels au meurtre des agents de police et menace de commettre un attentat en Tunisie, la suspecte était en liens avec des éléments terroristes en Tunisie et à l’étranger.

Selon une source proche de l’affaire, citée par Mosaïque FM, la peine a été prononcée ce jour par la Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le Tribunal de première instance de Tunis.

Notons que l’accusée avait été arrêtée après avoir préparé un départ vers les zones de conflits, et ce, en coordination avec des terroristes tunisiens, qui se trouvaient dans les zones de conflits.

Y. N.