Adieu Anouar Bouchendira │ La mer au goût de larmes

Le monde de la plongée est en deuil à la suite de la disparition du Maître Anouar Bouchendira, grande figure des sports aquatiques et doyen des instructeurs de plongée sous-marine en Tunisie et en Afrique du Nord.

Mehdi Tabbakh *

La nouvelle de son décès survenu le mercredi 21 mai 2025 après une longue bataille, a provoqué une vive émotion auprès de la grande famille des plongeurs. Plusieurs parties lui ont rendu hommage, dont la Fédération des activités subaquatiques, ses élèves, ses collègues, les plongeurs sportifs et professionnels de toute horizons et générations, en Tunisie, au Maroc et en Algérie.

«Nour», pour ses amis, professeur de sport et d’éducation physique, est instructeur 3 étoiles (le plus haut grade dans l’échelle de l’instruction) depuis plus de 35 ans, faisant partie de la première génération d’instructeurs tunisien ayant œuvré à la tunisification de la plongée sous-marine en Tunisie. Il a orchestré, en main de maître, la formation de plusieurs générations de plongeurs de divers pays. Il a mis en place la première pierre dans un édifice qui demeure peu connu malheureusement du grand public.

Ceux qui l’ont connu et côtoyé, ont fait l’éloge d’un grand personnage, aussi humain que dévoué. Ils ont toujours apprécié en lui l’altruiste généreux et le pédagogue engagé, toujours à l’écoute et prêt à aider les autres.

«J’ose espérer que le paradis lui est ouvert, à la mesure de la passion, de la générosité et de l’amour qu’il a semés sous les flots et dans nos cœurs», lit-on dans un témoignage rendu par Néji Ben Aissa, activiste et président de Méditerranée Action Nature (Man) .

* Spécialiste en plongée sous-marine.